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ABD'de 24 saatte rekor ölüm sayısı!

Korona virüs ABD'yi esir almış durumda ülke geçtiğimiz 24 saatte tam bir felaketi yaşadı. Korona virüs salgınından ölenlerin sayısı son 24 saat içinde 1047 kişi artarak 5 bin 137'ye yükseldi.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:01
ABD'de 24 saatte rekor ölüm sayısı!

Çin'de ortaya çıkan ve 3 ay gibi bir zaman dilimde tüm ülkelere yayılan korona virüs hastalığı bazı ülkelere tam bir felaketi yaşatıyor.

BİR GÜNDE ÖLEN KİŞİ SAYISI REKORU ABD'DEN GELDİ

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan son verilere göre, ABD'de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artış göstererek 216 bin 722'ye yükseldi.

Son 24 saat içinde hayatını kaybeden kişi sayısı da 1047 artarak toplam ölüm sayısı 5 bin 137'ye çıktı. 

İlk 1000 ölümün bir ayda gerçekleştiği ABD'de hayatını kaybeden kişi sayısının iki günde ikiye katlaması paniğe yol açarken, uzmanlar durumun daha da kötüleşeceğini ifade ediyor. 

En fazla vaka New York'ta

ABD'de koronavirüsün en fazla etkili olduğu eyaletler New York ile komşusu New Jersey olarak kaydedildi. 

New York eyaletinde koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı 84 bin 997'ye yükseldi.

22 bin 225 vaka ile New Jersey ikinci sırada, 9 bin 907 vaka ile California üçüncü sırada yer aldı. 

New York'tan can kaybı 2 bin 220'ye yükselirken, New Jersey'de 355, Michigan'da ise 335 ölüm gerçekleşti. 

Son Güncelleme: 02.04.2020 19:14
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