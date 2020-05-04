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ABD'de et fabrikasında korona alarmı! 373 işçi virüse yakalandı

Koronavirüs salgının merkezi olan ABD'de domuz eti işleyen bir fabrikada çalışan 373 işçinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Fabrika ise alarma geçti.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:56
ABD'de et fabrikasında korona alarmı! 373 işçi virüse yakalandı

Küresel salgında salgının merkezi ilan edilen ABD'de domuz eti üretilen bir fabrikada çalışan 373 işçinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. 

ABD'ye bağlı Missouri eyaletinde faaliyet gösteren ve domuz eti işleyen Triumph Foods fabrikasında çalışan işçiler için sağlık kontrolü adı altında yapılan Kovid-19 testleri sonuçlarının belli olmasıyla birlite test sonuçlarına göre 373 işçide koronavirüs tespit edildi. Yetkililer ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada koronavirüs tespit edilen işçilerin daha önce hiçbir semptom göstermediğini söyledi.

Missouri eyaleti genelinde ise koronavirüs salgının başladığı günden bugüne kadar virüs tespit edilen kişilerin sayısının 8 bin 386, can kaybının ise 352 olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 04.05.2020 16:01
Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsMissouriDomuz Eti FabrikasıFabrika Işçileri
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