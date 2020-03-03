ABD'de etkili olan hortum 19 kişinin ölümüne neden oldu

Tennessee Acil Durum Yönetimi, bir açıklama yaparak bölgede etkili olan hortum nedeniyle 19 vatansaşın hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Tennessee'nin Nashville kenti ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan hortum, 40 binanın yıkılmasına ve yüzlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu.

Bölgede bir çok yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasar oluştuğu belirtilen açıklamanın hemen ardındanBaşkanı Donald Trump,yaşanan felaket ile ilgili bir payşalım yaptı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgede yıkımlara neden olan hortumdan dolayı eyalet sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Diğer taraftan, ABD'de "Süper Salı" olarak bilinen ve bugün ön seçimlerin yapılacağı 14 eyaletten biri olan Tennessee'de yaşanan hortuö felaketi nedeniyle bazı seçim sandığı merkezlerinin yerinin değiştirildiği ayrıca bazı devlet okullarının hafta sonuna kadar kapalı tutulacağı öğrenildi.