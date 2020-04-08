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ABD'de korkunç tablo! Koronavirüs kaynaklı ölümler 12.895'e ulaştı

ABD'nin 50 eyaletinde gelen son bilgilere göre koronavirüs kaynaklı ölümlerde son 24 saatte 1.918 kişi daha artarak 12.895'e ulaştığı bildirildi. Toplam vaka sayısı da 400 bini geçerek yarım milyona yaklaştığı öğrenildi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 17:29
ABD'de korkunç tablo! Koronavirüs kaynaklı ölümler 12.895'e ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakaları gün geçtikçe etkisini dahada fazlalaştırıyor. Özellikle Columbia Bölgesi, Porto Riko, Guam ve ABD Virgin Adaları'nda ölüm ve vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde yükseldiği görülürken ABD koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 12.895'e ulaştığı bildirildi.,

Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları son yayınladıkları raporda en az 400 bin onaylanmış koronavirüsü vakası olduğu belirtirken ABD'deki koronavirüsü ölümlerinden 5.489'i veya ülke genelindeki toplamın yaklaşık yüzde 43'ü New York'tan, 1.232'si New Jersey'den ve 845'inin de Michigan'da meydana geldiği kaydedildi.

Koronavirüsünün teşhis edildiği vakalar açısından, New York, en yakın 139,876 onaylı vaka ile en yüksek vaka sayısı olan eyalet olmaya devam etttiği de yine raporda belirtildi.

Diğer taraftan; ABD'den gelen yeni bilgilere göre, Pennsylvania eyaletinin Allentown kasabasında yaşayan Türk toplumu üyesi G.G. isimli bir kadının, salgın nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken G.G'nin yaklaşık iki hafta önce de 44 yaşındaki kızı, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etmiş olduğu da ifade edildi.
 

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