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ABD'de korona hastalığına diz çökmeye devam ediyor!Ölenler 67 bini geçti

Korona virüs hastalığının ana merkezi haline gelen ABD'de kovid 19 kaynaklı bilonço artıyor.Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 494'e çıktı.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:40
ABD'de korona hastalığına diz çökmeye devam ediyor!Ölenler 67 bini geçti

Korona virüs hastalığının üssü haline gelen ve ağır darbe alan ABD'de korona kaynaklı ölümler giderek artıyor.İlk başlarda yeterli önlem almadığı için ve sağlık sisteminin pahalı olduğu için eleştiri alan ülkede son açıklanan rakamlara göre virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 494'e yükseldi.

 ABD'de SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde New York, 319 bin 213 vaka ve 24 bin 368 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 123 bin 717 vakayla New Jersey ve 66 bin 263 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 910'a yükseldi.

Vaka sayısında ABD'yi 245 bin 567'yle İspanya, 209 bin 328'le İtalya ve 182 bin 260'la Britanya takip ediyor.

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