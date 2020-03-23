ABD'de korona vakaları alarm veriyor! Ordu sokağa indi

Çin'de başlayıp dünyayı kasıp kavuran korona virüsü ABD'yi esir aldı.Vaka sayıları artıkça ülkede ki kriz de derinleşiyor.

ABD eyaletleri içinde koronavirüsünden en fazla etkilenen eyalet New York oldu.

ABD'nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi.

ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor.

New York'ta korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri da sınırlandırıldı. New York'ta koronavirüs vakası toplam 15 bin 168'e, hayatını kaybedenler ise 114 kişiye yükseldi.

Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 123, ölü sayısı 80 arttı. ABD, vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4'üncü sırada yer alıyor.

Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor.

Vaka sayısı 12 bin 315 olan New York'u 1793 vaka ile Washington, 1470 vaka ile California eyaletleri takip ediyor.

En çok ölümün ise 94 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 76 ölümle New York'un, 27 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede eyaletteki hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiği uyarısında bulundu.

CNN televizyonuna konuk olan Blasio, Kovid-19 ile mücadele için hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiğini belirtti.

Blasio, "Hastane sisteminin çalışması için gerekli olan vantilatör, cerrahi maske gibi malzemeler için büyük çapta bir yokluk çekmeye 10 gün uzaktayız." ifadesini kullandı.

Bu süreçte federal hükümetin kendilerine yeteri kadar kaynak sağlamadığını savunan Blasio, "Ordu devreye sokulmadı. Trump'ın sözünü ettiği Savunma Üretimi Kanunu, görebileceğimiz şekilde uygulanmadı. Sadece New York kenti ya da eyaleti değil, ülkenin birçok yeri kendilerini yalnız hissediyor." eleştirisinde bulundu.

Blasio, "Salgın konusunda gerçeği söylemek gerekirse daha yeni başlıyoruz. En kötüsü henüz gelmesi. Salgın, nisanda marttan daha kötü olacak. Mayıs da nisandan daha kötü olabilir." görüşünü paylaştı.