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ABD'de korona vakaları ürkütüyor! Vaka sayısı Çin'in önüne geçti

Korona virüs salgını ABD'de önlenemez şekilde yayılıyor. Son açıklanan verilere göre ABD'de vaka sayıları Çin'i geçti.

27 Mart 2020 Cuma 00:55
ABD'de korona vakaları ürkütüyor! Vaka sayısı Çin'in önüne geçti

Çin'in Wuhan eyaletinde türeyen dünyayı esir alan koronavirüs salgınında, son 24 saatteki veriler açıklandı.

worldometers.info sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD 82.179 vaka sayısıyla Çin'i geride bıraktı. ABD ve Çin'den sonra en çok vaka sayısı ise İtalya ve İspanya'da.

EN ÇOK VAKA NEW YORK'TA

New York eyaleti de ABD içinde 37 bin 738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkisini gösterdiği bölge olarak başı çekiyor. New York'u 6 bin 876 vaka ile komşusu New Jersey, 3 bin 829 vaka ile California eyaletleri izliyor.

İşte vaka sayılarındaki son durum ;

Son Güncelleme: 27.03.2020 01:24
Anahtar Kelimeler:
ABDçinAbd Vaka Sayısı
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