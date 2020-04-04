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ABD'de koronavirüs vakaları bebeklere de sıçradı!

Koronavirüs vakalarında Çin'i geçen ABD'de biri 1 aylık, toplam 5 bebekte koronavirüse rastlandı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 14:10
ABD'de koronavirüs vakaları bebeklere de sıçradı!

ABD'de koronavirüs vakalarında dünyada ilk sıra yükseldi.Ve ülkeden korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD'nin Maryland eyaletinin valisi Valisi Larry Hogan, yaptığı günlük basın toplantısında, eyaletteki 1 yaşından küçük 5 bebeğin koronavirüs testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.

''KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL''

Bebeklerin en küçüğünün henüz 1 aylık olduğuna işaret eden Hogan, "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil." değerlendirmesinde bulundu.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Maryland'de şu anda 2 bin 758 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 42 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hogan, geçen hafta yaptığı açıklamada Maryland ve Virginia da dahil başkent Washington ve çevresinin Kovid-19 salgının ABD'deki yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD'DE KORONA BİLANÇOSU

Virüsün merkez üssü haline gelen ülkede bugüne kadar 7 bin 159 kişi yaşamını yitirirken, ölümcül virüs yaklaşık 280 bin kişiye enfekte oldu.

Son Güncelleme: 04.04.2020 14:19
Anahtar Kelimeler:
ABDKorona Virüs
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