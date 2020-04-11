ABD'de koronavirüste rekor ölüm! Toplam kayıp 19 bin 715 kişi oldu

Yeni tip koronavirüs ölüm ve vakalarının önüne geçemeyen ABD, en çok kayıp veren ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti. Johns Hopkin Üniversitesi tarafından paylaşılan son verilere göre ABD'de son 24 saatte 2 bin 108 kişi daha hayatını kaybetti ve ülkede toplam can kaybı sayısı 19 bin 715'e yükseldi.

Ülkede virüs vakalarının sayısı 500 bini aşmasının belirtildiği açıklamada ABD'nin virüsün merkez olarak gördüğü New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 783 kişi daha hayatını kaybettiği bildirildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette 783 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 8 bin 627'ye yükseldiğini duyurdu ve açıklamasında ayrıca ülkede toplam vaka sayısının ise 503 bin 594 olarak kaydedildiğini bildirdi.

AFP, ise son raporunda İtalya'da toplam ölü sayısının son olarak 18 bin 849 olduğu bilgisini paylaştı.