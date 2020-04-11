İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

ABD'de koronavirüste rekor ölüm! Toplam kayıp 19 bin 715 kişi oldu

Koronavirüs salgını mücadelesinde en çok kayıp veren ülkelerde zirveye çıkan ABD'de son 24 saatte 2 bin 108 kişi daha hayatını kaybetti.

11 Nisan 2020 Cumartesi 19:50
ABD'de koronavirüste rekor ölüm! Toplam kayıp 19 bin 715 kişi oldu

Yeni tip koronavirüs ölüm ve vakalarının önüne geçemeyen ABD, en çok kayıp veren ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti. Johns Hopkin Üniversitesi tarafından paylaşılan son verilere göre ABD'de son 24 saatte 2 bin 108 kişi daha hayatını kaybetti ve ülkede toplam can kaybı sayısı 19 bin 715'e yükseldi.

Ülkede virüs vakalarının sayısı 500 bini aşmasının belirtildiği açıklamada ABD'nin virüsün merkez olarak gördüğü New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 783 kişi daha hayatını kaybettiği bildirildi. 

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette 783 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 8 bin 627'ye yükseldiğini duyurdu ve açıklamasında ayrıca ülkede toplam vaka sayısının ise 503 bin 594 olarak kaydedildiğini bildirdi.

AFP, ise son raporunda İtalya'da toplam ölü sayısının son olarak 18 bin 849 olduğu bilgisini paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDSon DurumÖlü SayısıVaka SayısıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Felaketler ülkesi ABD! Tam 50 eyalet felaket düzenine geçti
Felaketler ülkesi ABD! Tam 50 eyalet felaket düzenine geçti
Virüs salgınını fırsat bilen sapık ev sahipleri yalnız kadınları taciz etmeye başladı
Virüs salgınını fırsat bilen sapık ev sahipleri yalnız kadınları taciz etmeye başladı
Rusya'da 180 doktor Kovid-19'a yakalandı! Başhekim yoğun bakıma kaldırıldı
Rusya'da 180 doktor Kovid-19'a yakalandı! Başhekim yoğun bakıma kaldırıldı
Fransa’da Kovid-19'a bağlı ölü sayısı 13 bin 832’ye yükseldi
Fransa’da Kovid-19'a bağlı ölü sayısı 13 bin 832’ye yükseldi
Fransa'da korona'dan iyileşme oranı yüzde 91,7 olan ilaç klorokinin kullanılıyor
Fransa'da korona'dan iyileşme oranı yüzde 91,7 olan ilaç klorokinin kullanılıyor
Krakatau Yanardağı faaliyete geçti, Kül ve dumanları 500 metre yüksekliğe ulaştı
Krakatau Yanardağı faaliyete geçti, Kül ve dumanları 500 metre yüksekliğe ulaştı

Popüler Haberler

Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
İnternet üzerinden E-Devlet ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
Türkiye geneli il il koronavirüs vaka sayısı! Korona virüs ülke geneli son durum bilgileri!
e-Devlet ve ePTT üzerinden kimler ücretsiz maske siparişi verebilir, maske siparişi nasıl verebilir?
İzolasyon takip projesi nedir? Pandemi izalasyon takibine uymayanlara ne ceza verilecek?
Trafik Cezası taksitlendirmesi yapılabilir mi? Trafik cezası taksitlendirme nasıl yapılır?
Ziraat Bankası 10.000 TL kredi sms sonuçları ne zaman açıklanacak? Temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları öğrenme
Propolis nedir? Bal ve arı ürünlerini nasıl doğru kullanırız?
Ferhat Göçer doktorluğa geri mi dönüyor?
Yeni SUV Alfa Romeo Stevio aracın Türkiye satış fiyatları ve özellikleri açıklandı!
Pita Ekmeği nasıl yapılır? Evde Kolay pita ekmeği yapımı
Vatandaşlardan hükümete 0,79 Faiz 6 Ay ödemesiz ve gelir şartsız kredi ve yapılandırma desteği beklentisi
isim şehir oyunu nasıl oynanır? İsim şehir oyunu kuralları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.