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ABD'de koronavirüsü vaka sayısı 19 bin 624'ü bulurken ölü sayısı 260'a yükseldi

Dünyada Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden biri olan ABD'de salgına yakalanan vaka sayısı 19 bin 624'ü bulurken ölü sayısı 260'a yükseldi.

21 Mart 2020 Cumartesi 20:49
ABD'de koronavirüsü vaka sayısı 19 bin 624'ü bulurken ölü sayısı 260'a yükseldi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında bilanço giderek ağılaşıyor. ABD'de gelen son verilerde salgına yakalanan vak sayısının 19 bin 624'ü bulduğu öğrenilirken, virüsten hayatını kaybedenlerini sayısının da 260'a yükseldiği bildirildi.

Eyalet olarak ülkenin en büyük metropollerinden New York'ta en çok koronavirüs vakasına rastlandığı belirtilirken vaka sayısı 8 bin 403 olan New York'u 1524 vaka ile Washington, 1247 vaka ile California eyaletleri izliyor.

En çok ölüm ise 83 kişi ile Washington'da gerçekleşti. Washington'u 46 ölümle New York, 24 ölümle ise California'nın takip ediyor.

Diğer taraftan; ABD'de dün açıklaan verilerde Kovid-19 vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210 olduğu bildirilmişti. Son 24 son saatte ise ülkedeki vaka sayısının 5 bin 302, ölümlerin ise 50 kişi arttığı görülüyor.

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ABDSon DurumKoronavirüsüVaka Sayısı
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