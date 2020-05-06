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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 72 bin 334’e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 2 bin 360 kişi daha hayatını kaybetti. Son can kayıpları ile birlikte ülkede ölü sayısı 72 bin 334’e yükseldi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:59
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 72 bin 334’e yükseldi

Yeni tip koronavirüs salgının merkezi haline gelen ABD'den korkunç rakamlar gelmeye devam ediyor. En çok can kaybı veren ülkede son 24 saatte 2 bin 360 kişi daha hayatını kaybederken bu güne kadar toplam can kaybının 72 bin 334’e yükseldiği bildirildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele eden ülke ve bölgelerdeki bulunan tüm yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinden edinilen bilgilere göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 776 arttığı ve 1 milyon 238 bin 801'e çıktığı öğrenildi.

Ülke eyaletlerinin tümünde şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 728 bine yaklaştığı belirtilirken, iyileşerek taburcu olan hasta sayısı 200 bini geçtiği öğrenildi.

ABD'yi 253 bin 682 vakayla İspanya takip ederken, İspanya'nı ardından 213 bin 13 ile İtalya ve 194 bin 990 ile İngiltere geliyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDSon DurumKoronavirüsBilanço
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