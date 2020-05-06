ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 72 bin 334’e yükseldi

Yeni tip koronavirüs salgının merkezi haline gelen ABD'den korkunç rakamlar gelmeye devam ediyor. En çok can kaybı veren ülkede son 24 saatte 2 bin 360 kişi daha hayatını kaybederken bu güne kadar toplam can kaybının 72 bin 334’e yükseldiği bildirildi.
Ülke eyaletlerinin tümünde şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 728 bine yaklaştığı belirtilirken, iyileşerek taburcu olan hasta sayısı 200 bini geçtiği öğrenildi.
ABD'yi 253 bin 682 vakayla İspanya takip ederken, İspanya'nı ardından 213 bin 13 ile İtalya ve 194 bin 990 ile İngiltere geliyor.