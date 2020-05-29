ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 103 bin 379 oldu

ABD, tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüsü salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Ölü ve vaka sayılarının bir türlü önüne geçilemediği ülkede son 24 saat içerisinde bin 182 kişi daha hayatını keybetti ve toplam ölü sayısı 103 bin 3792a yükseldi.

Koronavirüs salgınında güncel verilerin paylaşıldığı "Worldometer" internet sitesinden edinilen bilgilere göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 22 bin 612 artarak 1 milyon 770 bin 330'a ulaştığı görülürken can kaybının sürekli artış göstermesi oldukça fazla endişelendirdi.

Salgının yavaş seyir almaya başladıüı New York eyaletinde ise halen ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olma durumunu sürdüğü belirtilirken bu güne kadar 376 bin 309 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 653 kişi hayatını kaybettiği kaydedildi.

New York'u 159 binden fazla vakayla New Jersey ve 116 bine yakın vakayla Illinois izliyor.