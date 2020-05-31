ABD'de olaylar yaratan gösterilere İngiltere, Almanya ve Danimarka'dan destek!

ABD'nin Minneapolis eyaletinde Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken gördüğü şiddet sonucu ölmesinin hemen ardından ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddetine karşılık protesto gösterileri balşadı. 4 gündür devam eden gvösteriler Bayaz Saray'a kadar sıçrarken İngiltere, Almanya ve Danimarka'dan da gösterilere destek geldi.

Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler İngiltere'nin başkenti Londra, Almanya'nın Başkenti Berlin ve Danimarkanı'nın başkenti Kopenhag'a da taşınırken yüzlerce vatandaş ellerinde ki dözvizlerle "Siyahi hayatlar önemlidir" sloganları attılar.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda polis tarafından öldürülen George Floyd için TSİ 15.00'te gösteriler düzenlendi. Gözterilere yüzlerce İngiltere vatandaşı katıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ise aktivistler duvarlara Goerge Floyd'un protrelerinin yer aldığı graffitiler çizdiler. Diğer taraftan Kopenhag'da ise göstericiler, siyahiler için adalet isteklerini dile getirdi.