ABD'de ölü sayısı 1878 kişi daha arttı, salgının başkenti ise New York oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde dünyada ilk sırada bulunurken ölü ve vaka sayısıda her gün artış gösteriyor. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 861 artışla 466 bin 299'a yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısının 1878 kişi daha artarak 16 bin 686'ya çıktıği belirtildi.

Dünya genelinde ABD'yi 157 bin 22 vakayla İspanya ve 143 bin 626 vakayla İtalya takip ederken ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 118 bin 790 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu görülüyor.

Eyaletler bazında ise salgın en çok New York'ta hissedilirken eyalette dün 151 bin 79 olan vaka sayısı, 10 bin 728 artışla 161 bin 807'ye çıkarken toplam can kaybı sayısı 7 bin 67 olarak kaydedildi.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından sunulan son verilere göre, dün 25 bin 410 olan iyileşenlerin sayısı bugün 1112 artarak 26 bin 522'ye yükseldiği bildirildi.