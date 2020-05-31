ABD'de ortalık savaş alanına döndü, Ordunun kentlere inmesi bekleniyor

ABD’de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti ile hayatını kaybetmesi sonrasında ırkçılığa karşı öfke giderek büyüyor. Ülkenin dört bir tarafında başlayan protesto gösterileri 4. gününde devam ederken göstericilerin çatışmaları Washington DC, New York, Los Angeles, Detroit, Atlanta ve Denver’a yayılırken, ordunun devreye girmesi gündeme geldi.

Minneapolis ve St.Paul kentlerinde, yapılan protestoları kontrol etmek için her ikin kente de sokağa çıkma yasağı ilan edilirken göstericiler bu yasağa aldırış etmeden protestolarına devam etti. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericiler binaya girmeye çalıştı. Washington DC’de Beyaz Saray’ın önünde gösteriler hız kesmeden devam ederken, New York’un Manhattan ve Brooklyn bölgesinde toplanan eylemciler Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto ettiler. Washington DC’de düzenlenen protestoda göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken Beyaz Saray'ın giriş ve çıkışları kapatıldı. Brooklyn’de göstericilerin polisle şiddetli çatışması sonrasında çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

AABD'nin bir diğer bölgesi olan Atlanta’da acil durum ilan edildi ve kente Ulusal Muhafızlar İkinci Dünya Savaşı'ndan ilk kez aktif hale getirilerek konuşlandırıldı. Protestolara katılan göstericiler "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" şeklinde sloganlar atarken, polis şiddetini kınayan pankartlar taşırlarke gösterileri bir nebze de olsa durdurmak isteyen 156 eyelet yönetimi 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bir türlü durdrulamayan gösterilerin akşam saatlerinde de sürmesi beklenirken, eylemlerin hafta sonuda devam edceği öğrenildi.'a destek vermek üzere bazı Cumhuriyetçi grupların da Beyaz Saray çevresinde akşam bir gösteri yapabileceği belirtildi.

Olayların merkezi olan Minneapolis kentinde ise yakılan ve hasar gören birçok kamu ve özel binalarda yağmalamalara karşı önlemler alındı. Dün gece alınan sokağa çıkma yasağının ardından gerilimin yükseldiği kentte postane, benzin istasyonu, restoran gibi çok sayıda bina ateşe verildi ve kundaklanan binalardan gün içinde hala duman yükseldiği görüldü.

Diğer taraftan; Ülke geneline şiddetli bir şekilde devam eden gösteriler üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki askeri inzibat birliklerine Minneapolis’e konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verirken, Kuzey Carolina’da Fort Bragg, New York’ta da Fort Drum’da görev yapan askeri inzibattan, çağrılmaları halinde 4 saat içinde Minneapolis’e inmeleri konusunda hazır olmaları istendi. Colorado’da Fort Carson, Kansas’ta Fort Riley’deki askeri inzibata da 24 saat içinde hazır olmaları söylendi.

Talimatların, ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı Mark Esper’e Minneapolis’teki karışıklığı bastırmak için askeri seçenekleri sormasının ardından sözlü olarak verildiği belirtildi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray önünde dün toplanan göstericilerin yeniden toplanması ve güvenlik koridorunu aşması durumunda “köpeklerle karşılanacaklarını” ve “Gizli Servis görevlilerinin” göstericileri hızlıca dağıtacağını söylerken Minneapolis’in Demokrat Belediye Başkanı’nı eleştirdi ve “Eğer onlar (eyalet yönetimi) çağrıda bulunursa ordumuz (olayları durdurmak için) göreve hazır ve istekli. Oradaki birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir” diye konuştu.