ABD'de restoranlar açılmaya karşı temkinli

Korona virüs ile mücadele de ağır darbe almasına rağmen normalleş yolunda adım atan ABD'de restonlar açılmaya karşı temkinli davranıyor.

Georgia eyaletinde 120 restoran, eyalet yönetiminin 26 Nisan’dan itibaren izin vermesine rağmen temkinli hareket ederek “güvenli olmadığı” gerekçesiyle yemek salonlarını açmadı.

Business Insider’ın haberine göre, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’da restoranlarının yemek salonlarını açmayan kişiler ortak bir açıklama yaptı ve “Çalışanlarımız, misafirlerimiz, toplumumuz ve sektörümüz için en iyisinin bu zamanda yemek salonlarının kapalı olması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kulladı.

Eyalette bazı zincir restoranlar da yemek salonlarını bu hafta açtı.

Castellucci, Business Insider’a gönderdiği e-posta’da, kararlarının halk sağlığı yetkililerinden edindikleri verilere dayandığını belirtti. Vaka sayısının düşmesi durumunda kararlarını yeniden gözden geçireceklerini belirten Castellucci, bu durumda yeniden açılış planını uygulayabileceklerini söyledi.

Restoranların bu şartlar altında açılmasının pek karlı olmadığı belirtildi. Çünkü restoranların açılmasıyla birlikte yüzde 50 kapasiteyle çalışması isteniyor.

VAKA SAYISI 1 MİLYONU AÇTI

Salgının merkezi konumundaki ABD’de vaka sayısı 1 milyon 100 bini, ölü sayısı 65 bini aşmış durumda.