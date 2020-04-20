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ABD'de salgın bilançosu açıklandı; virüsten 40 bin 690 ölüm gerçekleşti

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1590 kişi daha artarak, 40 bin 690’a yükseldiği açıklandı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:10
ABD'de salgın bilançosu açıklandı; virüsten 40 bin 690 ölüm gerçekleşti

Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan ABD, salgının merkezi olarak kabul edildi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumuna yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesi ise son 24 saatte yaşanan gelişmeleri ve verileri açıkladı.

Son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısının son 24 saatte 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktığı ve salgında ölenlerin sayısının ise 1590 artarak 40 bin 690'a ulaştığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir açıklamada 65 bin ve üzeri ölüm beklendiğini duyururken, toplam nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD'de salgının başladığı günden bu güne kadar 3 milyon 882 binden fazla kişiye test yapıldığını belirtti.

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olarak kaydedildi ve eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izlediği aktarıldı. 70 bin 980 korona hastasının iyileşerek taburcu edildiği ülke genelinde, 115 bin 990 kişinin hastanelerde tedavisi devam ettiği öğrenildi.

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