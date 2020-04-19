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ABD'de skandal iddia! Çin'e maske ve koruyucu tıbbi malzeme satmış

Korona virüs vaka sayısı ve ölüm sayısında dünya'da ilk sıraya yerleşen ABD'de skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ABD ocak ve şubat aylarında Çin' milyonlarca maske ve koruyucu malzeme satmış.

19 Nisan 2020 Pazar 00:57
ABD'de skandal iddia! Çin'e maske ve koruyucu tıbbi malzeme satmış

Korona virüs salgın hastalığının kasıp kavurduğu ABD'de ortaya atılan bir iddia ülkede şok etkisi yarattı.Washington Post gazetesi, ABD'li üreticilerin milyonlarca dolar değerinde maske ve koruyucu tıbbi malzemeyi ocak ve şubat aylarında Çin'e ihraç ettiğini yazdı. Haberde, Ticaret Bakanlığının, ABD'li şirketlerin tıbbi malzemeleri Çin'e nasıl satacağı konusunda yönlendirmelerde bulunduğu ifade edildi. ABD'nin Pekin Büyükelçiliğindeki bir ticaret ataşesinin, Amerikan yapımı tıbbı malzemelerin Çin'e ihracatına ilişkin Bakanlığın ''yeni hizmeti'' hakkında 3 Mart'ta gönderdiği maile de yer verildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) verilerine göre, 2 Nisan'dan bu yana 9 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'dan etkilendi ve 27 sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de yapılan bir ankete göre de belediye başkanlarının yaklaşık yüzde 90'ı kentlerinde yeterince test kiti, maske ve koruyucu tıbbi malzeme bulunmadığını söyledi.

Diğer yandan son açıklanan verilere göre ülkedeki vaka sayısı 726.645 kişi , ölen kişi sayısı ise 37.938 oldu. Bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 63.754 kişi olarak açıklandı.

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