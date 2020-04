ABD'de son 24 saatte 3 bin 800 yeni ölüm bildirdi!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yeni tip koronavirüsü ile mücadelesinde her gün fazla kayıplar vermeye devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 800 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 37 bin 86'ya yükseldi.

Virüsün yeni merkez üssü olan ABD’de koronavirüs vaka sayısı da 35 bin 354 artışla 706 bin 779'a çıktığı açıklanırken ABD'yi 191 bin 726 vakayla İspanya, 172 bin 434 vakayla İtalya, 149 bin 132 vakayla Fransa takip ediyor.

ABD'de virüs salgınından en çok etkilenen eyalet ise New York oldu. Eyalette 15 bine yakın kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 220 binden fazla kişinin hastaşığa yakalandığı belirtilirken diğer taraftan New Jersey ve Massachusetts de New York'tan sonra salgından en fazla etkilenen eyaletler arasında yer aldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ise dün açıklamada bulunduğu üç aşamalı normale dönüş planından bir gün sonra, karantinanın kaldırılması için gösterilerin düzenlendiği ve valileri Demokrat olan üç eyalet için "ÖZGÜRLEŞTİR" şeklinde bir mesaj yayınladı. Trump'ın Twitter üzerinden paylaştığı bu mesaj ise gösterilerinde aynı sloganı kullanan protestoculara destek olarak yorumlandı.