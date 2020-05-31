ABD'deki protestolarda polisin attığı mermi gazetecinin gözüne geldi

ABD’de George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından sokaklara dökülen halk protesto gösterilerine başladı. Gösteriler sırasında bir gazeteci polisi attığı plastik mermiyle gözünden vuruldu.

ABD'deki protestolarda polisin attığı mermi gazetecinin gözüne geldi
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ABD’de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen sihayi vatandaş Geroge Floyd Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde başlayan protestolar, ülkenin birçok eyaletine yayıldı. 4 gündür devam eden gösterilerde bi,r çok yer yakılıp yıkılırken 16 eyalt ve 25 şehirde sokağa çıkma yasağı kararu alındı.

Minneapolis eyaletinde protestoları takip eden gazeteci Linda Tirado (37), ise polis tarafından atılan plastik mermi ile gözünden vuruldu. Fotomuhabir olarak görev yapan Tirado’nun o sırada koruyucu gözlük kullandığı fakat gözüne isabet eden memiden hemen bir arbede yaşandığını ve yaşanan arbedede koruyucu gözlüğü düşürdüğü bildirildi.

Gazeteci Tirado, protesto gösterilerinin fotoğraflarını çektiği sırada vurulduğunu ve gözünden akan kanı hissettiğinde, “Gazeteciyim” diye bağırdığını söylerken göstericilerin Tirado’yu bulunduğu noktadan hızla uzaklatırdıklarını ve hastaneye kaldırdıkları öğrenildi. 

Muhabir Tirado, ameliyat sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sol gözünde kalıcı körlük olduğunu ifade ederek, “Sol gözümde kalıcı olarak körüm. Doktorlar 6 hafta işe dönmemi kesinlikle istemiyorlar. Kesinlikle duman ya da gaza yakın olmamam gerekiyor.” ifadelerini kullandı.


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