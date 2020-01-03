ABD güçleri tarafından öldürülen Kasım Süleymani kimdir? Devrim Muhafızları’nın kilit ismi neden öldürüldü?

İran Devrim Muhafızları'nın seçkin birliği Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, ABD güçleri tarafınan gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu öldürüldü. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Sülaymani'nin öldürülmesini doğrulamasının ardından İran'da ortalık karıştı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den söz konusu saldırıyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken sonucunun bir intikam olacağı mesajı da geldi.

Tüm Dünya'da son dakika olarak servis edilen haberlerde "Ortadoğu'da el bombasının pimi çekildi" yorumları yapılırken herkes Kasım Sülaymani'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, kimdir Kasım Süleymani?

1 Mart 1957’de İran’ın güneydoğu eyaleti Kirman’ın Afganistan sınırına yakın dağlık bir bölgesinde, aşiret yapılarının hâkim olduğu Rabord Köyü'nde doğan Kasım Süleymani, Askeri kariyerine 1979 İran Devrimi sonrasında başlayan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı olarak başladı. Süleymani, İran’da ‘ulusal kahraman’ olarak anılıyordu.

Askerî alanda iyi bir eğitim almamasına rağmen ordu içinde kısa bir süre içinde yükseldi. Muhafızlığının ilk zamanlarında, İran’ın kuzeybatısında ve Batı Azerbaycan Eyaleti’nde bir Kürt ayrılıkçı ayaklanmasının bastırılmasında görevlerde bulundu.

Şiiler arasında cesur bir asker olarak bilinen Süleymani, 23 yaşındayken 41. Sarallah Tümen Komutanı olarak vazifelendirildi ve savaş sona erdikten sonra, 1990’lı senelerde, Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı olarak görevinin başına geçti.

Doğrudan İran lideri Hamaney’e bağlı olarak çalışan Kasım Süleymani, 1998’den bu yana İran’ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü’nün komutanlığında görev almıştı.



