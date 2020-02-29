ABD ile Taliban anlaştı! ABD askerleri Afganistan'dan çekiliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 11 Eylül saldırısınının hemen ardından 7 Ekim 2001'de Afganistan'da El Kaide ve Taliban'a yönelik 'terörle mücadele' adı altında bir askeri operasyon başlatmıştı. 19 yıl süren operasyon ve baskılar ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasıyla nihayetinde son buluyor.
Taraflar arasında imzalanan anlaşma uyarınca Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi, dahilinde, ABD ve müttefikleri Afganistan'daki tüm askerlerini 14 ay içinde çekecek. Afganistan Cumurbaşkanı Eşref Gani, imzalanan anlaşma sonrasında bir açıklama yaparak anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.