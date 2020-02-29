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ABD ile Taliban anlaştı! ABD askerleri Afganistan'dan çekiliyor

ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması sonrasında ABD askerlerini 14 ay içinde Afganistan'dan çekeceği açıklandı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 17:51
ABD ile Taliban anlaştı! ABD askerleri Afganistan'dan çekiliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 11 Eylül saldırısınının hemen ardından 7 Ekim 2001'de Afganistan'da El Kaide ve Taliban'a yönelik 'terörle mücadele' adı altında bir askeri operasyon başlatmıştı. 19 yıl süren operasyon ve baskılar ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasıyla nihayetinde son buluyor.

Tarihi bir anlaşma bıyutunda olarak değerlendirilen barış anlaşması ABD ve Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da bugün imzalandı. "Afganistan'a Barışı Getirme" adı altında hazırlanan anlaşma öncesinde ABD ve Afganistan hükümetleri ortak açıklama yayımladı. Yayımlanan ortak açıklamada ise, ABD'nin, 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indireceği belirtilerek "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek." ifadeleri kullanıldı

Taraflar arasında imzalanan anlaşma uyarınca Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi, dahilinde, ABD ve müttefikleri Afganistan'daki tüm askerlerini 14 ay içinde çekecek. Afganistan Cumurbaşkanı Eşref Gani, imzalanan anlaşma sonrasında bir açıklama yaparak anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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ABDAfganistanTalibanAsker çekmeBarış Anlaşması
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