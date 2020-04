Abd, İngiltere, Fransa ve İtalya'da son 24 saat'in koronavirüs rakamları

ABD SALGINLA BOĞUŞUYOR!

Dünya üzerinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen Ülke olarak bilinen Abd, şu an için salgının merkezi ve en fazla can kaybı olan ülke konumunda. Johns Hopkins Üniversitesi'nin bildirdiğine göre son 24 saatte pozitif çıkan vaka sayısı 27 bin 440 artışla 1 milyon 40 bin 608'e yükseldi. Son 24 saatte salgın yüzünden ölenlerin sayısı ise 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e ulaştı.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ NEW YORK!

Abd geneline bakıldığında 300 Bin'e yaklaşan vakasayısıyla NewYork salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda. 299 bin 691 vaka ve 23 bin 477 can kaybıyla New York ilk sıradayken, 116 bin 365 vakayla New Jersey ve 60 bin 265 vakayla Massachusetts New York'u takip ediyor. Abd'de toplam test sayısı 6 milyon 26 bin 170, iyileşen hasta sayısı ise toplam 124 bin 23 olarak belirtildi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM;

İngiltere'de son 24 saatte salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 674 artarak 26 bin 711'e yükseldi. . İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Zirveyi gördük, düşüşe geçtik" diyerek umut verdi. Başbakan Boris Johnson, koronavirüs tedavisi sonrasında göreve döndü ve ilk basın toplantısını düzenledi.

Johnson, ülkede Kovid-19 kaynaklı öşümün 26 bin 711'e, vaka sayısının 6 bin 33 artarak 171 bin 253'e çıktığını belirtti. Başbakan ayrıca son 24 saatte 81 bin 611 test yapıldığını ve toplam test sayısının 901 bin 905'e yükseldiğini belirtti.

İTALYA DÜŞÜŞTE İSTİKRARLI!

Günlük ölüm sayılarının 900'lere yaklaştığı İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967’ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, iki aydan fazladır ülkede devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son verileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, kendisi için de bir ritüel haline gelen salgının günlük verilerini açıkladığı basın toplantılarının, bugün sonuncusunu düzenlediğini açıkladı. Borelli, Aktif vaka sayısının 3 bin 106’lık rekor düşüşle 101 bin 551'e gerilediğini belirtirken, virüs bulaşmış toplam kişi sayısının 205 bin 463'e çıktığı bilgisini verdi. Ülkedeki iyileşen hasta sayısı bugün 4 bin 693'lük rekor artışla 75 bin 945'e ulaştı. Yoğun bakımdaki hastasayısı dün 1795 iken bugün 1694'e geriledi.

FRANSA'DA BUGÜN 289 CAN KAYBI!

Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 289 yükselerek 24 bin 376'ya yükseldi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında verileri açıkladı. Ülkenin Kovid-19 haritasını yayımladıklarını ve bölgeleri virüsün yoğunluğuna göre "yeşil", "turuncu" ve "kırmızı" renklere ayırdıklarını ifade eden Veran, ülkenin kuzeyi, kuzeydoğusu ve güneydoğusunun salgının en etkili bölgeleri olduğu bilgisini paylaştı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1039 artışla 199 bin 254'e ulaştı. 4 bin 19'u yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 283 kişinin hastanelerde tedavi görüyor. yoğun bakımda bulunanların sayısının 22 gündür düşmeye devam ediyor. İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1248 artarak 49 bin 476'ya çıktı. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon ölü sayısının hastanelerde 15 bin 244'e, yaşlı bakımevlerinde ise 9 bin 132'ye yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 24 bin 376 olduğu bilgisini verdi.