ABD korona virüs ile mücadele de umudu yabancı doktor da arıyor

Korona virüs salgını ile mücadele eden ABD'de vaka sayıları İtalya ve Çin'i geride bırakarak 100 bini geçti.Virüs salgınının çok hızlı bir şekilde ilerlemesi karşısında çarezi kalan ABD yönetimi son olarak yabancı doktorlara ülkede çalışmaları için çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Biriminin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda,

." ifadesine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu duyurudan saatler sonra yapılan ikinci duyuruda ise bu alana başvuracak kişilerin daha önce göçmen ya da göçmen olmayan bir ABD vizesi için onaylanmış bir dilekçesinin olması gerektiği ya da bir değişim programına başvurmak için yeterli şartları karşılaması gerektiği vurgulandı.