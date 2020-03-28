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ABD korona virüs ile mücadele de umudu yabancı doktor da arıyor

Korona virüs salgınının tarafından esir alınan ABD'de salgın ile mücadele de yabancı doktorlara çağrıda bulundu.

28 Mart 2020 Cumartesi 00:21
ABD korona virüs ile mücadele de umudu yabancı doktor da arıyor

Korona virüs salgını ile mücadele eden ABD'de vaka sayıları İtalya ve Çin'i geride bırakarak 100 bini geçti.Virüs salgınının çok hızlı bir şekilde ilerlemesi karşısında çarezi kalan ABD yönetimi son olarak yabancı doktorlara ülkede çalışmaları için çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Biriminin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda,

"Özellikle Kovid-19 konusunda çalışan ve ABD'de çalışmak isteyen sağlıkçıları, J (kültürel ya da eğitim alanında değişim vizesi) ya da H (çalışma vizesi) için kendilerine en yakın ABD büyükelçiliği ya da konsolosluğuna başvurmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI
Söz konusu duyurudan saatler sonra yapılan ikinci duyuruda ise bu alana başvuracak kişilerin daha önce göçmen ya da göçmen olmayan bir ABD vizesi için onaylanmış bir dilekçesinin olması gerektiği ya da bir değişim programına başvurmak için yeterli şartları karşılaması gerektiği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
ABDAbd çalışma Izni
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