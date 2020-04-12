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ABD korona virüsü durduramıyor! Ölüm sayısı 20 bin 614

Dünya'da korona virüs vaka sayısı ve ölüm sayısında ilk sırada yer alan süper güç ABD'de virüs ile savaşta tam bir dram yaşıyor.Virüs'ten ölenlerin sayısı 20 bin 614

12 Nisan 2020 Pazar 17:38
ABD korona virüsü durduramıyor! Ölüm sayısı 20 bin 614

Çin'de ortaya çıkan salgın hastalık korona virüs süper güç ABD'ye diz çötürmüş durumda.Ülke vaka ve ölüm sayısında dünya'da ilk sırada yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde "Ölü sayısı bakımından tahminlerin de altında bir sayı yakalamaya çalışıyoruz. Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür" açıklamasında bulunmuştu.

ÖLÜ SAYISI 20 BİN 614'E YÜKSELDİ
Koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya, can kaybı ise 1837 artarak 20 bin 614’e çıktı.

Sağlık sisteminin çok pahalı olduğu için sert eleştiriler alan ülkede ise iyileşen hasta sayısı 32.314 kişi olarak bildirildi.

Son Güncelleme: 12.04.2020 18:05
Anahtar Kelimeler:
ABDKorona Virüs Bilançosu
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