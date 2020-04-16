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ABD, koronavirüs salgınında bir günde 5 bine yakın ölüm duyurdu!

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD, son 24 saatte 4 bin 931 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede can kaybının toplam sayısı 30 bin 990'a yükseldi.

16 Nisan 2020 Perşembe 18:23
ABD, koronavirüs salgınında bir günde 5 bine yakın ölüm duyurdu!

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve küresel sağlık sorunu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi halini alan ABD'de virüs nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 arttığı ve toplam can kayıplarının 30 bin 990'a yükseldiği duyuruldu.

Salgını son bilançosu hakkından verileri paylaşan Johns Hopkins Üniversitesi, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısının son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı sayısının da 4 bin 931 kişi artarak 30 bin 990'a ulaştığını belirtti.

Koronavirüsüne yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtilirken CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederek, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

Can kayıplarının bu kadar artmasındaki temel gerekçe olarak ise ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin, ölmeden önce virüs semptomu gösteren kişileri de koronavirüsünden öldüğü şeklinde kayıtlara geçirmesi gösteriliyor.


 

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