ABD koronavirüsünün yanı sıra kasırgayla sarsıldı; 32 ölü!

Çin'den tüm dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında virüsün merkezi haline gelen ve ölü-vaka sayılarında ilk sırada olan ABD bu kez kasırgayla mücadele ediyor. Ülkenin güney eyaletlerinde şiddetli fırtına ve kasırga 32 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi tarafıdan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde 3 gündür devam eden kasırgadan en çok Teksas, Louisiana, Mississippi, Georgia, Arkansas, Alabama, Kentucky Tennessee, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'nın zarar gördüğü ve bölgede büyük tahribata yol açtığı kaydedilirken kötü hava şartlarının neredeyse 135 milyon kişinin etkilendiği belirtildi. Son durum açıklamasında ise yönünü doğu tarafına çeviren kasırganın ABD'de 2 gün daha etkili olacağı bildirilirken vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.