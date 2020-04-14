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ABD koronavirüsünün yanı sıra kasırgayla sarsıldı; 32 ölü!

ABD'de etkili olan koronavirüsü salgının yanı sıra güney eyaletlerinde kasırga felaketi yaşandı. Şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle 32 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

14 Nisan 2020 Salı 16:58
ABD koronavirüsünün yanı sıra kasırgayla sarsıldı; 32 ölü!

Çin'den tüm dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında virüsün merkezi haline gelen ve ölü-vaka sayılarında ilk sırada olan ABD bu kez kasırgayla mücadele ediyor. Ülkenin güney eyaletlerinde şiddetli fırtına ve  kasırga 32 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Gelen son bilgilere göre ölümlerin yanı sıra 200'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan kasırga ile ilgili yetkililer, Mississippi'de 11 Georgia eyaletinde 8, Arkansas'da 1, Güney Carolina eyaletinde 5 , Teksas'ta 4, Arkansas 2, Kuzey Carolina eyaletinde 1 kişinin kasırgadan hayatını kaybettiğini duyurdular. Ayrıca, 1 milyondan fazla ev ve işletme hasar gördüğü kasırga sonrasında bölgelerde bulunan yaklaşık bir buçuk milyon kişiye elektrik verilemiyor. Güney eyaletlerinde bir şok yerleşim yeri yıkılırken evler çöktü ve ağaçlarıda yerle bir oldu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi tarafıdan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde 3 gündür devam eden kasırgadan en çok Teksas, Louisiana, Mississippi, Georgia, Arkansas, Alabama, Kentucky Tennessee, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'nın zarar gördüğü ve bölgede büyük tahribata yol açtığı kaydedilirken kötü hava şartlarının neredeyse 135 milyon kişinin etkilendiği belirtildi. Son durum açıklamasında ise yönünü doğu tarafına çeviren kasırganın ABD'de 2 gün daha etkili olacağı bildirilirken vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
ABDSon DurumKoronavirüsüKasırga
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