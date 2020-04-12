ABD'li yoğun bakım hemşiresi mücadelesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Yeni tip koronavirüsü salgının merkezi haline gene ABD'de ölü sayısı her geçen gün artmaya devam ederken yaşanan ekipman eksikliği sağlık çalışanlarını oldukça zor durumda bırakıyor. ABD'nin New York eyaletinde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan D'neil Schmall, yaşadıkları zorlu süreci ve duygularını anlattı. Hemşire o anları anlatırken gözyaşları içerisinde kaldı.

35 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Schmall, ölümcül salgınla mücadeleye yardım için 30 Mart tarhinde koronavirüs salgınıyle mücadele için New York'a taşındığını ve o günden itibaren yoğun bakımda Kovid-19 hastalarının tedavisinde yer aldığı söyleyerek bu süreç içerisinde yaşadığı zorlukları, her hastanın odasına girdiğinde onun ölmüş olarak görmekten çok yıprandığını gözyaşları içinde anlattı.

Instagram hesabından yayınladığı videoyla duygularını paylaşan D'neil Schmall, yaşadıklarını konuşmakta zorlanarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir odaya girip hastalarımı ölmüş halde görmekten çok yoruldum. Odaya giriyorsun ve orada bir cansız beden var. Girdiğin her odada cansız bedenler, cesetler görüyorsun. O insanların ailelerini aramak ve acı haberi vermek zorunda olmaktan yoruldum. Bu süreçte meslektaşlarım da hayatını kaybetti, bunu görmekten de yoruldum.

Eğer herhangi bir zaman başkalarına şefkat göstermenin uygun olacağını hissettiyseniz, o an bu andır. Şu anda hepimiz birbirimize şefkat göstermeliyiz. Şu an çok üzgünüm.

Annem Los Angeles'tan New York'a gelmemi hiç istememişti. Annemi veya kız kardeşini arayabileceğimi de düşünmüyorum, çünkü onları endişelendirmek veya üzmek istemiyorum.

İşin üzücü yanı, gerçekten kimsenin umursamadığını hissediyorum. Sanki kimse nasıl hissettiğimizi umursamıyor, çünkü bu bizim işimiz, bunun için yazıldın, değil mi? Herkese iyi şanslar diliyorum. Sanırım birlik olursak hepimiz başarabiliriz."