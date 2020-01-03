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ABD'nin düzenlediği suikastte Kasım Süleymani öldürüldü! Bölgede gerilim yükseldi, peş peşe açıklamalar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlardan sorumlu Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü duyurdu. Başkan Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen suikast sonrası bölgede gerilim yükseldi. İrna'dan peş peşe açıklamalar gelirken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani intikam alınacağını bildirdi.

03 Ocak 2020 Cuma 11:04
ABD'nin düzenlediği suikastte Kasım Süleymani öldürüldü! Bölgede gerilim yükseldi, peş peşe açıklamalar

İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlardan sorumlusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, ABD güçleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) söz konusu saldırıyı doğrularken talimatı Başkan Donald Trump’ın verdiğini açıkladı.

Silahlı insansız hava araçları ile Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu öldürülen Kasım Süleymani ile birlikte saldırıda Suriye’de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in de öldüğü kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD güçleri tarafından öldürülmesiyle ilgili saldırıyı zalimce ve korkakça niteleyerek  "İran ve bölgenin özgür ulusları, ABD'nin işlediği bu korkunç suçun intikamını kuşkusuz alacaktır." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile ilgili çıkan haberlerin doğruluğunu teyit etti ve ABD’nin bu külhani maceracılığının tüm sonuçlarının sorumluluğunu taşıdığı söylerek, “ABD’nin DAEŞ (IŞİD), El Nusra, El Kaide ve diğerleriyle savaşan en etkili güç olan General Süleymani’yi hedef alan ve suikastla öldüren uluslararası terörizm eylemi, son derece tehlikeli ve aptalca bir gerginliktir.” diye konuştu.


Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen saldırıda Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü haberinin doğrulanmasının hemen ardından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Trump, ölenlerin kimliklerinin açıklaması ve Pentagon'un teyit etmesinin ardından Twitter üzerinden yaptığı paylaşımına sadece ABD bayrağı görselini koydu.
 

Anahtar Kelimeler:
ABDİranKasım SüleymaniSuikastPentagon
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