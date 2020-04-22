ABD'nin Missouri eyaleti, pandemiye neden olduğu için Çin hükümetini dava etti

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve küresel sağlık sorunu olarak ilen edilen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin hükümetine dava açıldı. ABD’nin Missouri eyaletinin başsavcılığı tarafından açılan davada, dünyaya yalan söylediği ileri sürülerek açılan dava da küresel çapta pandemiye neden olduğu gerekçe gösterildi.

Başsavcılık tarafından başlatılan davada, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi’ni salgında ‘bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği’ gerekçe gösterilek mahkemeye başvurulurken Missouri eyaleti başsavcısı Eric Schmitt hazırladığı iddianamede Pekin hükümetini ‘virüsü durdurmak iyeterince çaba göstermemekle’ suçladı.

Çin hükümetinin eylemlerinin Missouri eyaletinde çok fazla can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verilirken “Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylerimlerinden sorumlu tutulmalı.” gerekçeside ek olarak sunuldu.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke konumunda yer alan ABD'de, Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını talep ediyorlar.

