İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98694
ALTIN
381.943
DOLAR
6.9766
STERLİN
8.6305
EURO
7.5791

ABD'nin Missouri eyaleti, pandemiye neden olduğu için Çin hükümetini dava etti

ABD'nin Missouri eyaleti, yeni tip koranavirüs (Kovid-199 salgını hakkında dünyaya yalan söylemekle suçladığı ve pandemiye neden olduğu için Çin hükümetine dava açtı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 13:18
ABD'nin Missouri eyaleti, pandemiye neden olduğu için Çin hükümetini dava etti

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve küresel sağlık sorunu olarak ilen edilen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin hükümetine dava açıldı. ABD’nin Missouri eyaletinin başsavcılığı tarafından açılan davada, dünyaya yalan söylediği ileri sürülerek açılan dava da küresel çapta pandemiye neden olduğu gerekçe gösterildi.

Başsavcılık tarafından başlatılan davada, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi’ni salgında ‘bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği’ gerekçe gösterilek mahkemeye başvurulurken Missouri eyaleti başsavcısı Eric Schmitt hazırladığı iddianamede Pekin hükümetini ‘virüsü durdurmak için yeterince çaba göstermemekle’ suçladı.

Çin hükümetinin eylemlerinin Missouri eyaletinde çok fazla can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verilirken “Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylerimlerinden sorumlu tutulmalı.” gerekçeside ek olarak sunuldu.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke konumunda yer alan ABD'de, Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını talep ediyorlar. 
 

Anahtar Kelimeler:
ABDçinDavaKoronavirüsPandemiMissouri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere 23 Nisan perşembe'ye hazırlanıyor! Kovid 19 aşısı insanlar üzerinde deneniyor
İngiltere 23 Nisan perşembe'ye hazırlanıyor! Kovid 19 aşısı insanlar üzerinde deneniyor
İran'dan ABD'ye suçlama! IMF'den kredi almamız engelleniyor!
İran'dan ABD'ye suçlama! IMF'den kredi almamız engelleniyor!
ABD'nin virüsün çıkışı iddialarına DSÖ yanıt verdi; Laboratuvar kanıtı yok
ABD'nin virüsün çıkışı iddialarına DSÖ yanıt verdi; Laboratuvar kanıtı yok
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 24 bin 648'e yükseldi
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 24 bin 648'e yükseldi
İsrail, Suriye’yi havadan vurdu! 9 rejim askeri hayatını kaybetti
İsrail, Suriye’yi havadan vurdu! 9 rejim askeri hayatını kaybetti
DSÖ'den korona laboratuvarda üretildiği iddialarına açıklama
DSÖ'den korona laboratuvarda üretildiği iddialarına açıklama

Popüler Haberler

Düzenli ilaç içmek için ilaç hatırlatma uygulamaları
2020 Doğum yardımı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Doğum yardımı için nereye başvuru yapılır?
2020 Devlet teşvikleri nelerdir, devlet girişim yardımları başvuru şartları?
80 TL Elektrik faturası desteği başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır ?
6 farklı banka borç faizsiz ertelenecek!
Bugün TV’de neler var? TV yayın akışı 22 Nisan Çarşamba; ATV, Fox Tv, Tv8, Kanal D, Star Tv, Show Tv, TRT 1 yayın akışı
Haluk Levent Ahbap derneği yardımlarından nasıl faydalanılır? Ahbap derneği maddi ve gıda yardım desteği başvuru ve iletişim adresleri
Bankaların kredi yapılandırma ve erteleme işlemleri nasıl yapılır? Yüzde kaç faizle kredi erteleme ve yapılandırma yapıyorlar?
Beni Bırakma dizisi final yapıyor? Beni bırakma neden final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Starbucks Türkiye mağazaları ne zaman açılacak? Cafe ve tiyatrolar açılacak mı?
Alaattin Çakıcı suçu neydi, tahliye edildi mi? Alaattin Çakıcı kimdir?
Playstation 5 fiyat ve çıkış tarihi belli oldu mu? ps5 ne zaman çıkar, fyatı ne kadar olur?
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı ne zaman bitecek? Hastane sürekli hizmet verecek mi?
SGK müfettiş yardımcılığı alımı sınavı ne zaman yapılacak? 2020 SGK sınav takvimi
Af yasası ile kimler tahliye edilecek? Af yasası ile birlikte cinsel istismar suçluları serbest kalacak mı? Kimler serbest kalacak, çıkacak suçlular kimler?
EBA TV 22 Nisan Çarşamba yayın akışı ve ilk ve orta dereceli öğrencilerin ders programı
Survivor 2020 54. Bölüm tanıtım fragmanı 22 Nisan Çarşamba
Silah ruhsatı alma şartları nelerdir? Silah ruhsatı için yaş şartı ve ücreti, neler?
Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni kim oldu?
23 Nisan için en güzel şarkılar, şiirler, sözler kısa, uzun 2 kıta, 4 kıta, 6 kıtalık En güzel şiirler
Devlet öksüz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öksüz yardımı şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.