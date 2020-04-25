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ABD'nin o eyaletinde ramazan ayı boyunca ezan sesleri yükselecek

ABD'nin Minneapolis eyaletinde Ramazan ayı boyunca 5 vakit ezan okunacak. İlk kez hoparlörden okunmaya başlayan ezanı duyan bölgedeki müslümanlar durumdan oldukça memnun kaldı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 19:32
ABD'nin o eyaletinde ramazan ayı boyunca ezan sesleri yükselecek

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde şehir yönetimiyle Müslüman cemaatin üyeleri arasında ortak bir karar alındı. Yapılan görüşmeler sonrası alınan ortak kararla birlikte ise kentte ezan ilk kez hoparlörden okunmaya başladı.

Amerikan basınında yer alan habere göre, Minneapolis'in Cedar-Riverside semtinde perşembe akşamı başlayan ezan seslerin semtte bulunan Dar el Hicre Camisi'nden hoparlörden verildi. Bu uygulamanın Ramazan ayı boyunca günde 5 vakit olarak uygulanmasına devam edeceği belirtildi.

ABD'nin koronavirüs ile mücadelesinde etkilenen eyaletlerinden biri olan Minneapolis'de virüse karşı sıkı tecrit önlemleri uygulanıyor. Ezanın hoparlörden okunmasının, ramazan ayı boyunca, koronavirüs önlemleri nedeniyle iftar ve sahur etkinliklerine, teravihlere ve diğer toplantılara katılamayacak Müslümanları az da olsa rahatlatması ümit edilirken uygulama şehirdeki Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Dar el Hicre Camisi'nin imamı Şerif Muhammed, tüm dünya genelinde Müslümanların ezan çağrısıyla büyük ferahlık duyduğunu vurgulayarak "Korku ve tecrit döneminde, Müslüman topluluklar, Minnesota'da tüm farklılıklarını seven ve onurlandıran bir şehrin avantajından faydalanacaklar." diye konuşurken Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise, başlatılan bu uygulama hakkında yaptığı açıklamada "Fiziksel mesafenin birbirimizden ayrı dua etmemizi gerektirdiği bir dönemde, liderler birliktelik hissini yaratmakla mesuldürler. Ezan, her ikisi de kriz zamanında elzem olan rahatlama ve dayanışmayı sağlar." ifadelerine yer verdi.

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ABDEzanRamazanMinneapolisMinnesota
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