ABD'nin son 24 saat koronavirüs bilançosu!

Yeni tip koronavirüsü salgınında en çok kayıplar veren ülkeler arasında ilk sırada yer alan ve salgının merkezi olarak ilan edilen ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1584 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte 1584 artış gösteren can kayıplarıy 78 bin 639’a ulaştı.

"Worldometer" internet sitesinden edinilen son verilere göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 52 arttığı ve 1 milyon 323 bin 83'e yükseldiği öğrenilirken salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1584 artarak, 78 bin 639’a yükseldiği belirtildi.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 655 bin 16’ya ulaştığının belirtildiği son verilerde, 223 bin 876 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu da aktarıldı.

ABD2de eyaletler arasında salgının merkezi olarak kabul edilen New York eyaletinde ise, 340 bin 386 vaka ve 26 bin 358 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olarak listenin ilk sırasında yer alıyor. New York'u 135 bin 354 vakayla New Jersey ve 75 bin 333 vakayla Massachusetts izliyor.