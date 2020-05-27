ABD polisinin boğarak öldürdüğü George Floyd ailesinden ülkelerine sert sözler

ABD'nin Minnepolis eyaletinde, dolandırıcılık şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alındığı sırada polis tarafından nefessiz bırakılarak ölen George Floyd isimli siyahi şüphelinin ölümünden sonra ülke ayağa kalktı.

Şüphelinin ölümünden sonra 4 polis görevlerinden alınarak haklarında soruşturma başlatıldı fakat bir çok eyalette halk sokaklara dökülerek yaşanan olayı protesto etmeye başladılar. George Floyd'un öldüğü yerde toplanan eylemciler "Adalet yok, barış yok" sloganları attılar.

Eyalette gösteriler akşama kadar devam ederken protestocular polis binasına doğru yürümeye çalışınca polis bariyer kurdu. Göstericiler biber gazı ve gaz bombası ile dağılmadı ve polisin plastik mermi kullanması üzerine göstericiler kaçıştılar. Gösteride bir polis yaralandı.

Büyük tepki toplayan olay sonrasında ise polisin nefessiz bırakmasından dolayı hayatını kaybeden Floyd'un ailesi ilk kez basına konuştu. George Floyd'un ölümünden sonra ABD medyasına röportaj veren aile olaya karışan 4 polisin cinayetle yargılanması gerektiğini söylediler. Ailenin olayla ilgili konuşmaları sırasında ise, “Hayvanlardan daha kötü davrandılar.O hayatı için yalvarırken yardım etmek için kimse hiçbir müdahelede bulunmadı. Ülkede adalet yok" dediği belirtildi.