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ABD savcısından Halkbank'a milyon dolarlık ceza talebi!

ABD savcılarından Geoffrey Berman, mahkemeye bir dilekçe hazırlayarak Halkbankası hakkında gerçekleştirilen duruşmalara katılmadığı öne sürülerek her bir duruşma için 1 milyon dolardan başlayan ceza kesilmesi talebinde bulundu.

21 Ocak 2020 Salı 22:55
ABD savcısından Halkbank'a milyon dolarlık ceza talebi!

ABD'nin Mew York eyalet ssavcılarından Geoffrey Berman, Halkbank’ın İran’a karlı uygulanan yaptırımları delerek hakkında açılan dava duruşmalarına katılmadığını öne sürerek maddi para cezası kesilmesi talebinde bulundu. 

Savcı Bermani mahkeme sunduğu dilekçesinde, bankanın bu güne kadar katılmadığı her duruşma için 1 milyon dolar ceza kesilmesi ve bundan sonraki duruşmalarda katılım gösterilmediği takdirde her duruşmada miktarın iki katı ceza öngörülmesi belirtildi.

Diğer taraftan Halkbank'ın ABD'de devam eden önceki soruşturma süreçlerini takip eden hukuk firması King & Spalding tarafından yazılı bir başvuruda bulunulmuş ve mahkeme hakimi Richard Berman'a bankanın yapılacak duruşmaya katılmayacağı bildirilmişti.

King & Spalding adına mahkemeye heyetine gönderilen yazılı başvuruyu imzalayan avukat Andrew Hruska, Halkbank adına duruşma tebligatı ve mahkemeye katılma yetkilerinin olmadığını vurgulayarak, Halkbank'ın açılan dava konusu olan suçlamaları kabul etmediğini ve ayrıca, yapılacak duruşmaya sadece gözlemci sıfatıyla mahkemede olabileceklerini belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDHalkBankDuruşma
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