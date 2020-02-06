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ABD Senatosu'ndaki azil sürecinde yeni gelişme! Trump aklandı

ABD Başkanı Trump hakkında başlatılan azil sürecinde Senato’da yapılan oylamalar sonuçlandı. Gerçekleştirilen iki ayrı oylama sonucunda ise Trump'ın aklandığı bildirildi.

06 Şubat 2020 Perşembe 11:34
ABD Senatosu'ndaki azil sürecinde yeni gelişme! Trump aklandı

ABD Senatosunda hakkında başlatılan azil sürecinde 'Görevini kötüye kullanmak' ve 'Kongre'nin işleyişini engellemek' başlığında yargılanan Başkan Donald Trump, gerçekleştiirlen oylamalar sonucu her iki maddeden de aklandı.

Senato’da yapılan 'Görevini kötüye kullanmak' suçlamasına karşı yapılan ilk oylamada 52 senatör Trump'ın lehine oy verirken 48 kişi de aksi yönde oy kullandı. Trump, Senato'daki ikinci oylama olan 'Kongre'nin işleyişini engellemek' maddesinden ise 53’e 47 oy aldı. Buna göre Senato'da başlatılan azil süreci ABD Trump'ın lehine sonuçlanmış oldu.

Azil sürecinde Başkan Donald Trump'ın aklanmasına ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada ise "Başkan Trump, Demokratların bu utanç verici davranışının son bölümünü geride bırakmış olmaktan memnuniyet duyuyor, ayrıca 2020'de ve sonrasında Amerikan halkı adına çalışmayı dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verildi.

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