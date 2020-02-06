ABD Senatosu'ndaki azil sürecinde yeni gelişme! Trump aklandı

ABD Senatosunda hakkında başlatılan azil sürecinde 'Görevini kötüye kullanmak' ve 'Kongre'nin işleyişini engellemek' başlığında yargılanan Başkan Donald Trump, gerçekleştiirlen oylamalar sonucu her iki maddeden de aklandı.
Azil sürecinde Başkan Donald Trump'ın aklanmasına ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada ise "Başkan Trump, Demokratların bu utanç verici davranışının son bölümünü geride bırakmış olmaktan memnuniyet duyuyor, ayrıca 2020'de ve sonrasında Amerikan halkı adına çalışmayı dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verildi.