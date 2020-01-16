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ABD Senatosunda görevli 100 senatör yemin ederek Trump'ın yargılanmasına başladı

Temsilciler Meclisinin kabul ettiği Başkan Trump'a yönelik iki azil maddesi Senatoya gönderilmesinin hemen ardından Trump'ın yargılanmasına başlanmış oldu. Yargı süreci başlamadan önce senatoya gelen ve jüri olarak görev alacak olan 100 senatör yemin ederek görevlerine başladılar.

16 Ocak 2020 Perşembe 23:53
ABD Senatosunda görevli 100 senatör yemin ederek Trump'ın yargılanmasına başladı

ABD Başkanı Trump hakkında başlatılan ve iki maddeden oluşan azil süreci Senatoya gönderildi. Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından Senatoya resmen teslim edilen azil soruşturması için jüri olarak görev alacak olan 100 senatör de senatoya gelerek yemin ettiler ve tek tek imzalarını attıktan sonra görevlerine başladılar.

Öncelikle Senatoda gerçekleştirilecek olan duruşmalara başkanlık edecek olan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts ise Senato Genel Kurulunda yemin ederek "azil mahkemesi başkanı" oldu. Daha sonra başkan Roberts'ın gözetiminde başlatılan ilk oturumda jüri olarak görev yapacak 100 senatör, önce toplu olarak yemin etmelerinin ardından ilgili resmi belgelere tek tek imza atarak görevlerine başladı.

ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddeleri ile ilgili sürecinde önce başkanlığını İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in üstlendiği 7 kişilik savcı vekil ekibi, Senato binasına gelerek söz konusu resmi belgeleri ilgili birime teslim etti. Daha sonra kürsüye çıkan başkan Schiff, Trump'a yöneltilen suçlamalarla ilgili hazırlanan 9 sayfalık metni senato üyelerine okudu.

İlk oturumun sonlandıran mahkeme başkanı Roberts, söz konusu resmi protokollerle ilgili tamamlanma işlemlerinin ardından "azil mahkemesi"ne dönüşen Senato Genel Kurulunun 21 Ocak Salı günü öğleden sonra yeniden bir araya geleceğini açıkladmasını yaparak oturumu kapattı.

ABD'de, 3 Şubat tarihinde Lowa eyaletindeki ön seçimlerin başlayacak olmasından dolayı, Senatodaki azil duruşmalarının birkaç hafta içinde tamamlanması ve Senatoda çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin desteğiyle Trump'ın aklanması bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 16.01.2020 23:59
Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpSenatoAzil SoruşturmasıYargılanma Süreci
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