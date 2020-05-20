ABD, tehditler savurdu; 100 metreden fazla yaklaşan vurulur!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatörler ile birlikte Senato'da düzenlenen bir öğlen yemeğine katıldı. Yemeğin ardından basının karşısına geçen trump gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump,sınırları içerisinde özellikle Çin ve İran savaşleri ile karşı karşıya gelen ve bu durumda 'tehlikeli' mesafe kuralını geçen yakınlaşmalarla ilgili tüm dünyayıeder nitelikte yeni bir bildiriyi duyurdu.

ABD Savunma ordusu Pentagoınu'un yeni bildirisinde, gemilerin her hangi bir tehlike oluşturduğu düşünülmesi durumunda, diğer ulusların gemilerinin, ABD savaş gemilerinden en az 100 metre uzakta kalmaları için diğer uluslara bir uyarıda bulundu. Pentagon tarafından salı günü yapılan duyuruda, "Tüm gemilere, uluslararası sularda / boğazlardaki ABD deniz gemilerinden en az 100 metre uzakta güvenli bir mesafeyi korumalarını" tavsiye etti. Açıklamada, "Bir ABD deniz gemisine 100 metre içinde yaklaşan silahlı gemiler bir tehdit olarak yorumlanabilir ve yasal savunma önlemlerine tabi tutulabilirler." ifadelerine yer verildi.