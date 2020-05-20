ABD, tehditler savurdu; 100 metreden fazla yaklaşan vurulur!

ABD, uluslararası sularda bulunan savaş gemilerine 100 metreden fazla yaklaşan her hangi bir cismi hedef olarak göreceklerini bildirdi. Pentagon ise söz konusu durumu yasal savunma olarak duyurdu.

ABD, tehditler savurdu; 100 metreden fazla yaklaşan vurulur!
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatörler ile birlikte Senato'da düzenlenen bir öğlen yemeğine katıldı. Yemeğin ardından basının karşısına geçen trump gazetecilere  önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, uluslararası sular sınırları içerisinde özellikle Çin ve İran savaş gemileri ile karşı karşıya gelen ve bu durumda 'tehlikeli' mesafe kuralını geçen yakınlaşmalarla ilgili tüm dünyayı tehdit eder nitelikte yeni bir bildiriyi duyurdu.

ABD Savunma ordusu Pentagoınu'un yeni bildirisinde, gemilerin her hangi bir tehlike oluşturduğu düşünülmesi durumunda, diğer ulusların gemilerinin, ABD savaş gemilerinden en az 100 metre uzakta kalmaları için diğer uluslara bir uyarıda bulundu. Pentagon tarafından salı günü yapılan duyuruda, "Tüm gemilere, uluslararası sularda / boğazlardaki ABD deniz gemilerinden en az 100 metre uzakta güvenli bir mesafeyi korumalarını" tavsiye etti. Açıklamada, "Bir ABD deniz gemisine 100 metre içinde yaklaşan silahlı gemiler bir tehdit olarak yorumlanabilir ve yasal savunma önlemlerine tabi tutulabilirler." ifadelerine yer verildi.


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