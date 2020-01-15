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ABD ve Çin arasındaki Ticaret Savaşı imzalanan faz anlaşmasıyla sona erdi

ABD ile Çin arasında büyük gerginliğe neden olan ticaret savaşı 86 sayfalık birinci faz anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi. ABD Başkanı Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende attıkları imzalarla iki ülke arasındaki savaşa son verdiler.

15 Ocak 2020 Çarşamba 22:19
ABD ve Çin arasındaki Ticaret Savaşı imzalanan faz anlaşmasıyla sona erdi

Yaklaşık 2 yıldır ABD ile Çin arasında gerginliğe neden olan Ticaret savaşı bugün Beyaz Saray'da yapılan bir anlaşmayla sona erdi. ABD Başkanı Donal Trump ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret savaşını sonlandıracak olan 86 sayfalık birinci faz anlaşmasını karşılıklı olarak imzaladılar.

Tüm Dünya iki Ülke için çok fazla önem taşıyan bu anlaşmanın imzalanma aşamasını canlı olarak izledi. ABD Başkanı Trump, düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, anlaşmanın iki ülke içinde bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek "Bugün Çin ile daha önce atılmamış çok önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük." açıklamasını yaptı. Trump, konuşmasında ayrıca yakın zamanda Çin'e bir ziyarette bulunacağını da aktardı.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu ise karşılıklı imzalardan sonra yaptığı konuşmasında anlaşmanın önemine vurgu yaparak iki ülke arasındaki bu ticaret anlaşmasının yeni bir dönemin işareti olduğunu ve bu iş birliğinin devam edeceğine inandıklarını söyledi. Liu ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Trump'a hitaben kaleme aldığı bir mektubu da imza töreninde bulunan katılımcıların önünde okudu.

ABD VE ÇİN ARASINDA İMZALANAN BİRİNCİ FAZ ANLAŞMASININ DETAYLARI?

- İki dünya devi arasında yapılan anlaşmanın 30 gün içerisinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

- Anlaşmaların birinci fasılında yer alan maddelere göre iki ülke şu konularda mutabık kalacak;

- Çin, ABD’den aldığı ürün ve servisleri gelecek iki yıl içinde 200 milyar dolara yükseltecek.

- Çin, ilk yıl 18,5 milyar dolar ikinci yıl 33,9 milyar dolarlık ABD enerji ürünü satın alacak.

- Çin, ABD’li üreticilerden ilk yıl 32,8 milyar dolar ikinci yıl ise 44,8 milyar dolarlık ürün alacak.

- Çin, ABD’den 2020 yılında 19,5 milyar dolardan az olmamak kaydıyla tarım ürünü satın alacak.

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