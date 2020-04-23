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ABD ve İngiltere'nin son 24 saat bilançosu belli oldu

Yeni tip koronavirüs ile mücadele içerisinde olan ABD ve İngiltere'de son 24 saat bilançosu açıklandı. Son verilere göre ABD'de ölü sayısı 46 bin 785’e yükselirken, İngiltere'de 18 bin 738 olarak kaydedildi.

23 Nisan 2020 Perşembe 19:37
ABD ve İngiltere'nin son 24 saat bilançosu belli oldu

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi olarak kabul edildi en çok can kaybı bildirdi. Johns Hopkins Üniversitesinin son 24 saat verilerine göre ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla 842 bin 624'e yükselirken salgında ölenlerin sayısı ise 1.710 kişi daha artarak 46 bin 785’e ulaştığı aktarıldı.

ABD eyaletlerinde ise New York, 263 bin 754 vaka ve 19 bin 453 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken New York’u 95 bin 914 vakayla New Jersey ve 42 bin 944 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'yi 213 bin 24 vakayla İspanya, 187 bin 327 vakayla İtalya ve 157 bin 135 vakayla Fransa takip ediyor.

İNGİLTERE'DE SON DURUM BİLANÇOSU!

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 122'den 18 bin 738'e, vaka sayısı 4 bin 583 artarak 138 bin 78'e yükseldi. Son 24 saatte 14 bin 629 kişiye daha test yapıldığının aktarıldığı açıklamada test yapılan toplam kişi sayısı 425 bin 821'e, tekrarlar ile 583 bin 496'ya yükseldiği belirtildi.

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ABDIngiltereSon DurumKoronavirüsBilanço
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