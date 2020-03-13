ABD virüs nedeniyle başkenti Washington’da OHAL ilan etti

Dünyayı etkisi altına alan kororonavirüsü sonrasında ABD’de OHAL ilan edildiği haberi kısa sürede gündemde yerini aldı. İtalya gibi Avrupa ülkelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra Washington açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre ABD genelinde ikinci bir emre kadar OHAL ilan edildiği duyuruldu. Aynı zamanda yapılan açıklama uluslararası gezilere 30 günlüğüne ara verildiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs önlemi alabilmek için Avrupa’dan gelen tüm uçuşları askıya aldığını açıkladı. Aynı zamanda OHAL’i de duyuran Başkan Trump, Covid-19 nedeni ile bunların yapıldığını açıkladı.

Donald Trump’tan açıklama

ABD Başkanı Trump Cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatlerde 30 günlüğüne askıya aldıklarını açıkladı. Ancak İngiltere’nin bundan muaf olduğunun da altı çizildi.

Trump, ABD’de Covid-19 virüsü için alınan önlemleri Oval Ofis’ten yapılan yayınla yurttaşlarına duyurdu.

"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler neredeyse hepsinin virüsü taşındığını dile getirdi.

Trump, sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra, ABD halkının sağlığını korumak için "güçlü ama gerekli" tedbirlerin aldığını vurgulayarak, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak." açıklamasında bulundu.

Alınan bu önlemlerin ticareti ve kargoları etkilemeyeceğini dile getiren Trump, bu uygulamalardan İngiltere’nin muaf tutulduğunu açıkladı.

Ayrıca Başkan Trump, Çin ve Güney Kore’yi izlediklerini ilerleyen süreçte durumlarda iyileşme olursa bu ülkelere karşı alınan önlemlerin yeniden değerlendirileceğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütünün bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınını “pandemi” ilan ettiğine dikkati çekerek, "Müttefiklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Federal hükümetin ve özel sektörün tüm gücünü Amerikan halkını korumak için seferber ediyoruz." ifadesini kullandı.

Covid-19 çıktığı ilk günlerden itibaren ciddi önlemler aldıklarını açıklayan Trump şunları kaydetti:

"Amerikanların çoğunluğu için risk çok çok düşük. Genç ve sağlıklı insanlar, kendilerine virüs bulaşırsa hızlı bir iyileşme bekleyebilir. En büyük risk, sağlık sorunu olan yaşlı insanlar için. Bu nüfus çok çok dikkatli olmalı. Bakım evlerine tüm zaruri olmayan ziyaretleri askıya almalarını tavsiye ediyoruz. Genel olarak yaşlı Amerikalılar, kalabalık alanlara gerekli olmadıkça girmemeli."

Büyük katılımlı etkinlikler ve okullarla ilgili de gerekli mercilerle görüştüklerinin önemini anlatan Trump, "Bugünkü küçük bir eylem, yarın virüsün yayılmasının önüne geçecektir. Her toplum farklı risklerle karşı karşıya. Lütfen verilen tavsiyelere uyun." uyarısında bulundu.

Virüse karşı şu anda ekonomik, sağlık sistemi ve doktorlar bakımından avantajlı konumda olduklarını vurgulayan Trump, "Artık siyaseti bir kenara koyup, particiliği bırakıp tek millet, tek aile olarak birleşme zamanı." çağrısını bulundu.

Ekonomik önlemler açıklandı

Hafta başında sağlık sigortası sektörünün liderleriyle bir araya geldiğini aktaran Trump, sağlık sigortası sektörünün Kovid-19 tedavileri için tüm sigorta primlerinden feragat etmeyi ve sigorta kapsamını genişlemeyi kabul ettiklerini açıkladı.

Trump, antiviral tedavilerini rekor sürede gerçekleştirebilmek için bürokraside azalmaya gideceklerini belirterek, geçen hafta 8.3 milyar dolarlık fonla Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleriyle diğer kamu kurumlarının virüsle mücadelesine yardımcı olunacağını, aşı, tedavi ve tıbbi malzeme tedariğinin destekleneceğini bildirdi.

Kovid-19’dan etkilenen çalışanların finansal zorlukları düşünmeden evde kalabilmesi için mali önlemlerin de alınacağına dikkat çeken Başkan Trump, virüs nedeni ile karantinaya alınan veya virüs kapanlara refakat edenlerin bu kapsama dahil olacağını belirtti.

Trump, “Bu finansal bir kriz değil. Bu sadece ulusça ve dünyaca beraber üstesinden geleceğimiz geçici bir durum.” dedi.

Küçük işletmeler idaresine Kovid-19’dan etkilenen firmalara sermaye ve likidite sağlanmasına yönelik talimatlar verdiğini açıklayan Trump, düşük faizli kredilerin virüs kaynaklı geçici ekonomik sıkıntılarının üstesinden gelmeleri için küçük işletmelere yardımcı olacağını, söz konusu idarenin salgından etkilenen eyaletlerde kredi sağlamakta geri adım atmayacaklarını ve kongreden bu program için 50 milyar dolarlık ilave kaynak arttırmaya gidilmesini istediğini de açıkladı.

Trump, acil durum yetkisini kullanarak, salgından olumsuz etkilenen kişiler ve işletmeler için faiz veya ceza uygulanmaksızın vergi ödemelerinde ertelemeye gidilmesi için Hazine Bakanlığına tam yetki vereceklerini belirterek “Bu ekonomiye 200 milyar dolardan fazla ilave likidite sağlayacaktır.” diye konuştu.

Türkiye’ye yasak yok

Başkan Trump, ulusa seslenişte Avrupa ülkelerinden gelenlerin alınmayacağını ve seyahatlerin iptal edildiğini açıkladı. Birçok Avrupa ülkesinde geçerli olacak uygulamaya Türkiye dahil edilmedi. Yapılan açıklamada:

"Bugün Başkan Trump, bazı Avrupa ülkelerinden birinde olan ya da ABD’ye varış tarihinden önceki 14 gün içerisinde olan yabancı ülke vatandaşlarının birçoğunun ülkeye girişini askıya alınmasını öngören bir karaname imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye bulunmazken, düzenlemeden etkilenecek ülkelerin Şengen ülkeleri olarak da bilinen, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre olduğu kaydedildi.

Trump’ın seyahatleri iptal

Trump’ın ulusa sesleniş konuşması sonrasında söz alan Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grishman açıklamada bulundu. Açıklamada dikkat çeken kısmın Kovid-19 nedeni ile Başkanın bazı seyahatlerinin iptal edildiği açıklandı.

Grishman açıklamasında "Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir amacıyla, Başkan Trump, Colorado ve Nevada’da yapmayı planladığı etkinlikleri iptal etme kararı aldı." Dedi.

ABD’den önce Slovakya coronavirüs nedeni ile Ohal ilan etmişti. Virüsün en fazla etkilediği ülkelerden birisi olan İtalya’da ise tüm ülke karantinaya alınmıştı.