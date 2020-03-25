ABD;"Çin tüm ülkelere tazminat ödesin"

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hemen hemen tüm ülkere yayılan korona virüs hayatları esir almaya devam ediyor.

Ortaya çıkan salgın için Çin'e, sorumsuz tavrı nedeniyle suçlamalar devam ediyor..

ABD Kongresi'ne, Vuhan'da ortaya çıkan koronavirüs salgınının, Çin yönetimi tarafından dünyadan saklandığı iddiasının soruşturulması talebini içeren bir tasarı sunuldu.

Tasarıda Çin'in, koronaya yönelik yetersiz ve şüpheli tutumu da kınandı.

"ÇİN VİRÜSÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKERE TAZMİNAT ÖDESİN"

'Çin’in virüsü saklama girişiminin uluslararası topluma verdiği zararın belirlenmesi' istenen tasarıda, salgından etkilenenler için bu ülkeden tazminat almayı sağlayan bir mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu.

DOKTORLARA SESSİZ KALIN ÇAĞRISI YAPILDI

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Josh Hawley, Çin Komünist Partisi'nin, salgın hakkında ilk günden bu yana dünyaya kasten yalan söylediğini savundu.

Hawley, "Çin yönetimi, virüsün gerçekliği konusunda aralık ayı başından beri farkındaydı, ancak laboratuvarlara örnekleri yok etmelerini emretti ve doktorları sessiz kalmaya zorladı." ifadelerini kullandı.

"ÇİN'İ SORUMLU TUTALIM"

Stefanik ise salgın sebebiyle dünyanın gördüğü zarardan Çin'in sorumlu olduğunu belirterek, "Çin'in virüsün kapsamlı ve ölümcül etkilerini ayrıntılı bir şekilde örtbas etme kararı yüzlerce Amerikalı da dahil olmak üzere binlerce insanın ölümüne yol açtı. Basitçe söylemek gerekirse, bu tasarı Çin'i sorumlu tutma çağrısıdır." dedi.