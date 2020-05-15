ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem!

ABD’de meydana gelen deprem yürekleri ağza getirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nin batısında bulunan Nevada eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD’nin önde gelen kurumlarından bir tanesi olan Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Kurumu (USGS), depremin üs noktasının Tonopah kentinden 57 kilometre batıda olarak belirledi. 7.6 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde can ve mal kaybı ile ilgili açıklama yapılmadı.

San Francisco ve Meksika’da yaşayan bazı kişiler ise depremi hissettiklerini yazdı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 18:15