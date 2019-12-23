ABD'de 69 araç birbirine girdi, trafik uzun süre kilitlendi

ABD'nin Virginia eyaletinde eşine az rastlanacak türden bir kaza meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 69 araç birbirine girdi.

Sabah saat 07.50’de Williamsburg kenti yakınlarında I-64 otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 50'den fazla kişi yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, otoyolda felç olan trafiği açmak için kazaya karışan araçları çekici yoluyla bulundukları yerden kaldırmaya başladılar. Kazada yaralananların hastanelere sevk edildiklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilmesinin ardından Virginia polisi kazanın olası diğer nedenlerini araştırıyor.