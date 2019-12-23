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ABD'de 69 araç birbirine girdi, trafik uzun süre kilitlendi

ABD’de 69 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Virginia eyaletinde meydana gelen kaza trafik uzun bir süre felç olurken 50'den fazla kişinin yaralandığı öğrenildi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:39
ABD'de 69 araç birbirine girdi, trafik uzun süre kilitlendi

ABD'nin Virginia eyaletinde eşine az rastlanacak türden bir kaza meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 69 araç birbirine girdi.

ABD'de 69 araç birbirine girdi, trafik uzun süre kilitlendi

Sabah saat 07.50’de Williamsburg kenti yakınlarında I-64 otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 50'den fazla kişi yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, otoyolda felç olan trafiği açmak için kazaya karışan araçları çekici yoluyla bulundukları yerden kaldırmaya başladılar. Kazada yaralananların hastanelere sevk edildiklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilmesinin ardından Virginia polisi kazanın olası diğer nedenlerini araştırıyor.

ABD'de 69 araç birbirine girdi, trafik uzun süre kilitlendi

Son Güncelleme: 23.12.2019 12:39
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