ABD'de 69 araç birbirine girdi, trafik uzun süre kilitlendi

ABD'nin Virginia eyaletinde eşine az rastlanacak türden bir kaza meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 69 araç birbirine girdi.
Yetkililer, otoyolda felç olan trafiği açmak için kazaya karışan araçları çekici yoluyla bulundukları yerden kaldırmaya başladılar. Kazada yaralananların hastanelere sevk edildiklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilmesinin ardından Virginia polisi kazanın olası diğer nedenlerini araştırıyor.
Son Güncelleme: 23.12.2019 12:39