ABD'de koronavirüs krizi sürüyor! New Jersey gelirleri 3.5 milyar dolar gerileyerek yüzde 60 oldu

Koronavirüs merkez üssü ABD’nin en zengin eyaletleri arasında bulunan New Jersey’in gelirleri 3.5 milyar dolarlık gerilemeyle yüzde 60’a düştü. Eyalet görevlilerinden edinilen bilgilere göre 21 Mart tarihinde alınan ekonomiyi durdurma kararından bu yana aylık dilimin kapsadığı belirtildi.

Hayatını kaybeden kişi sayısı 9 bin 500 oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak en fazla zorlanan ikinci eyalet olan New Jersey’de gelirin en önemli dilimi olan vergi ödemeleri 15 Temmuz’a ertelendi.

Eyalet sağlık departmanı tarafından paylaşılan bilgilerde New Jersey’de şuana kadar 140 bin koronavirüs vakası görüldü ve hayatını kaybeden kişi sayısı 9 bin 500’e yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 22:47