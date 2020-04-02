ABD'de ürkütücü iddia Pentagon 100 bin ceset torbası talep etti mi?

Çin'de başlayan ve 3 ay gibi kısa bir sürede tüm dünyayı etkileyen kovid 19 yayıldığı ülkelerde can almaya ve krizler yaratmaya devam ediyor.ABD'de bu ülkelerden birisi.

Sağlık harcamalarının pahalı olmasıyla gündeme gelen ABD 'de Korona virüs salgın hastalığı gün geçtikçe ilerliyor ve binlerce insanın hayatına mal oluyor.

Açıklanan resmi rakamlara göre ülkede ki korona vakası tanı sayısı yaklaşık 217 bin , bu hastalıktan ölenlerin sayısı ise 5 bin' geçmiş durumda.

ABD'de Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) Pentagon'un, yeni Covid-19 salgınında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi.Pentagon'un elindeki 50 bin ceset torbasını yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı ifade edildi. Konuyla ilgili ise Pentagon ve FEMA yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın, "koronavirüs salgınında ABD genelinde 100 ila 240 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini" söylemişti.