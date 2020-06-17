ABD'den bir FETÖ okulu açılışına daha ''ret'' kararı

FETÖ, ABD’nin Alabama eyaletinde 2020-2021 eğitim öğretim döneminde açma planı yaptığı ve 2018 yılından beri inşaatı devam eden okula ret yanıtı geldi. Bu yıl faaliyete geçmeyi öngören okula Alabama Charter Okul Komisyonu’ndan ret yanıtı geldi. Söz konusu ret yanıtına ise bölge halkının çevrede FETÖ ile bağlantısı olan okul istemeyip süreçteki usulsüzlükler işaret edildi. Geçtiğimiz yıl Soner Tarım’ın okul açma başvurusunun da reddedilmesine karar verilmişti.

Örgütün gelir elde etme amacıyla okul açmak istemesi gösterildi

Okulun açılmamasına izin verilmemesindeki bir diğer gerekçe örgütün gelir elde etme amacı olarak kullanmak istemesi olarak değerlendirildi. ABD’li vatandaşların FETÖ okullarından şikayetçi olduğu, İslami doktrin aşılanarak şeriat eğitimi verildiği ve ABD’yi yıkmayı hedeflediği gibi görüşler yer alıyor.

Güney Carolina eyaleti Cumhuriyet Parti Senato adayı Mark Lych, seçim kampanyasında FETÖ okullarına izin vermeyeceği sözünü verdiği kaydedildi. FETÖ kontrolündeki okullarda yapılanların bilinmeyip kontrol edilemediği için insanlarda tedirginlik yaşandığı aktarıldı.