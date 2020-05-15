ABD'nin en pahalı uçağı olan F-22 Raptor Florida'da düştü!

ABD kuvvetlerinin en güçlü savaş uçağı olarak görülen F-22 uçağının düşmesi ABD gündemine bomba gibi oturdu. Florida’da düşen F-22 Raptor’un havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğü açıklandı. Sadece bir F-22 Raptor savaş uçağının maliyeti 150 milyon doları bulurken envanterin en pahalı uçağının düşmesi sonrasında inceleme başlatıldı.

Üsten 19 kilometre uzaklaştıktan sonra düşen F-22 Raptor’un pilotu fırlatma yöntemi sayesinde son anda uçaktan çıkış sağlayabildi.

Ülkenin uçak envanterinin en pahalı uçağı olan F-22 Raptor’un diğer ülkelere satışı bulunmuyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 22:32