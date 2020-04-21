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ABD'nin virüsün çıkışı iddialarına DSÖ yanıt verdi; Laboratuvar kanıtı yok

ABD medyasında geniş bir yer bulan koronavirüsünün Wuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığı iddialarına karşılık Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir açıklama yaparak son noktayı koydu. Tüm delillerin hayvanlardan insana geçtiğini gösterdiğini belirten DSÖ laboratuvar çıkışına dair her hangi bir kayıt olmadığını açıkladı.

21 Nisan 2020 Salı 22:41
ABD'nin virüsün çıkışı iddialarına DSÖ yanıt verdi; Laboratuvar kanıtı yok

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz çarşamba günü Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsün, sıkı tutulmayan güvenlik protokolleri nedeniyle Vuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı konusunda ortaya attığı iddia ABD basınında geniş yer bulmuştu.

Trump, daha sonra yaptığı açıklamalarda ortaya tılan iddiaları yalanlamazken "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kıdemli Sözcüsü Fadela Chaib ise, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde haftalık olağan basın toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Chaib'e ABD yönetimi tarafından virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıkıp yayıldığı yönünde ortaya attığı iddialar soruldu.

Gelen soru üzerine bir açıklama yapan Chaib, "Virüsün kökenine ilişkin pek çok bilim insanı çalışmalar yürütüyor. Henüz kaynağını veya kökenini bilmiyoruz. Emin olduğumuz tek bir şey var o da virüsün bir hayvandan kaynaklanmış olması. Bir laboratuvarda manipüle edilmedi." diye konuşurken DSÖ sözcüsünün, Kovid-19'un Çin'e bağlı Vuhan'dan çıktığına veya yarasa kaynaklı olduğuna dair net bir ifade kullanmaması dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut tüm kanıtların koronavirüsün bir laboratuarda üretilmediğini gösterdiğini açıklarken diğer öte yandan Amerikan istihbarat kaynakları geçtiğimiz hafta verdikleri bir röportajda, Çin'in virüsü biyolojik silah olarak geliştirdiğinin düşünülmediğini fakat laboratuvar ortamında üzerinde çalışılırken yapılan bir hata ya da biyolojik materyalin kötü muhafazası sonucu çalışanlara bulaşarak dışarı çıkmış olabileceğini açıklamışlardı.


 

Son Güncelleme: 21.04.2020 22:42
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ABDDünya Sağlık ÖrgütüDSÖVirüsün çıkış YeriLaboratuvar Kanıtı
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