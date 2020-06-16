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ABD'ye Kuzey Kore'ye ateş püskürdü: Saldırgan tavırlardan derhal vazgeçin

ABD, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye askeri tehditlerine ateş püskürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'ye ''Saldırgan tavırlardan derhal vazgeçin.'' çağrısında bulundu.

16 Haziran 2020 Salı 22:11
ABD'ye Kuzey Kore'ye ateş püskürdü: Saldırgan tavırlardan derhal vazgeçin
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Kuzey Kore’nin Kaesong yakınlarında bulunan Güney Kore ile iletişim ofisini havaya uçurduğu kaydedilmişti. Bu saldırılardan sonra ABD, Kuzey Kore’ye sert sözlerle yüklendi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile kız kardeşi Kim Yo-Jong Güney Kore’ye yapılan askeri tehditleri müteakip skandal hamlelerle gündeme gelmişlerdi.


Güney Kore ile ilişkilerin geliştirilebilmesi için kullanılan irtibat bürosu da Kuzey Kore ordusu tarafından infilak ettirilmişti. Olayı müteakip bölge tansiyonu yükseldi ve ABD yapılan açıklamalarda tansiyon düşmesine izin vermemişti.

Kuzey Kore saldırgan tavırlardan vazgeçmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin bu saldırgan tavırlarından vazgeçmesi gerektiği çağrısı yaptı. Güney Kore’ye bütün şartlar altında destek verileceğini duyuran Bakanlık, Kuzey Kore’nin söz konusu hareketlerinden rahatsızlık duyulduğunu açıkladı.


Son Güncelleme: 16.06.2020 22:11
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