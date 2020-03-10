Acil durum önlemi alınan İtalya'da koronavirüsü 631 can aldı!

Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıktıktan sonra nerdeyse tüm dünya ülkelerinde etkisini göstererek insanlara korku salan koronavirüsü can almaya devam ediyor. Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da da acil durum önlemleri üst safhaya çıkarılmasına rağmen ölümlerin önüne geçilmiyor.

İtalya'da Sivil Savunma Ajansı, son dakika açıklaması yaparak koronavirüsü nedeniyle son 24 satte 168 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısının 463'ten 631'e yükseldiği belirtildi.

Ülke genelinde 21 Şubat tarihinde ortaya çıkan koronavirüsü salgınından şu ana kadar ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığına dikkat çekilirken toplam vaka sayısının ise 9 bin 712'den 10 bin 149'a yükseldiği kaydedildi.

Diğer taraftan Başbakan Conte, dün yaptığı bir açıklamada koronavirüsüne karşı alınan tedbirlerin bütün ülkeyi kapsadığını belirtmişt ve halka açık bütün etkinliklerin yasaklandığını belirterek okulların 3 Nisan’a kadar tatil edildiğini duyurmuştu.